В Госдуме усомнились в необходимости размещения THAAD на западе США

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия") усомнился в необходимости размещения властями США систем ПРО THAAD на западном побережье страны.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на конгрессменов Майка Роджерса и Адама Смита сообщило, что в Вашингтоне рассматривают возможность размещения систем ПРО THAAD на западном побережье США. Точное количество систем и конкретные места их дислокации пока не определены.

"Мы владеем только оперативной информацией в отношении того, что, действительно, США вынашивают эти планы, якобы прикрывая свое побережье от агрессии какого-либо противника… США пытаются обезопасить свое западное побережье, только от кого? Непонятно. Данные такие есть, но они носят неподтвержденный характер", — сказал РИА Новости Швыткин.

По его мнению, возможное размещение систем ПРО на западном побережье США — "одна из составляющих милитаристской политики" Вашингтона, его основной целью Швыткин считает противодействие КНДР.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.