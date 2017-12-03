Пентагон опроверг сообщения о поиске новых мест для размещения ПРО ТHAAD

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон в воскресенье заявил, что не подтверждает сообщения в СМИ о поиске новых мест для размещения систем ПРО ТHAAD.

"Мы не можем подтвердить размещение новых элементов системы ПРО в данный момент",- заявили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.

Ранее в СМИ со ссылкой на конгрессменов появились сообщения, что военные США ищут места для размещения систем ПРО THAAD на Западном побережье страны, но точное количество систем и конкретные места их дислокации пока не определены.