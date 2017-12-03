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Telegraph назвала имена первых в мире биткоиновых миллиардеров

18:0703.12.2017
(обновлено: 18:17 03.12.2017)
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© AP Photo / Evan AgostiniБратья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы. Архивное фотоБратья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы. Архивное фото
© AP Photo / Evan Agostini

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первыми миллиардерами, заработавшими состояние на бьющих ценовые рекорды биткоинах, стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы. Об этом сообщает газета Telegraph.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин, майнинг и блокчейн: что ждет криптовалюты в России

Уинклвоссы приобрели 1% всего мирового запаса этой криптовалюты за 11 миллионов долларов в 2013 году. С тех пор стоимость биткоина выросла почти в сто раз. Уинклвоссы намеренно не распродают криптовалюту, указывая на долгосрочность вложения. Биткоин они называют "улучшенной версией золота".

Судебная тяжба с Цукербергом

Американские бизнесмены и гребцы братья Уинклвосс известны из-за спора с основателем Facebook Марком Цукербергом, переросшим в судебную тяжбу.
После начала работы социальной сети, они обратились к администрации Гарвардского университета с претензией о краже интеллектуальной собственности. Уинклвоссы обвиняли Цукерберга в том, что в основу Facebook легла украденная у них концепция.

Однако руководство университета порекомендовало им обратиться в суд.

Сторонам удалось достичь мирового соглашения. По данным ряда СМИ, Цукерберг выплатил братьям около 65 миллионов долларов отступных.

Оборудование для майнинга биткоинов
© REUTERS / Stephen Lam/File Photo
Майнинг по-русски: почему Россию захлестнул бум добычи биткоинов

Исторический максимум биткоина

Биткоин — самая дорогая и популярная криптовалюта в мире. Его стартовая цена в 2009 году составляла всего лишь чуть больше $1, однако затем достигла нескольких тысяч долларов.

В среду, 29 ноября, цена на криптовалюту обновила исторический рекорд в 11,441 тысячи долларов. До этого, в понедельник, биткоин превысил исторический максимум в 9 тысяч, а в среду пробил уровень в 10 тысяч долларов.

Затем стоимость BTC резко обвалилась на две тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч долларов. Однако уже к пятнице цена за "монету" на крупнейших биржах вновь превысила отметку в 10,5 тысячи долларов.

При этом эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что до конца 2018 года цена биткоина может подняться до 50 тысяч долларов.

 

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В мире
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Наталья Сафронова
Сшп как всегда и во всём живет сегодняшним днем(
18:18
03.12.2017
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alekcandrov1978
Что за ересь придумали,а главное тишина.
18:56
03.12.2017
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