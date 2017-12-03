Telegraph назвала имена первых в мире биткоиновых миллиардеров

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первыми миллиардерами, заработавшими состояние на бьющих ценовые рекорды биткоинах, стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы. Об этом сообщает газета Telegraph.

Уинклвоссы приобрели 1% всего мирового запаса этой криптовалюты за 11 миллионов долларов в 2013 году. С тех пор стоимость биткоина выросла почти в сто раз. Уинклвоссы намеренно не распродают криптовалюту, указывая на долгосрочность вложения. Биткоин они называют "улучшенной версией золота".

Судебная тяжба с Цукербергом

Американские бизнесмены и гребцы братья Уинклвосс известны из-за спора с основателем Facebook Марком Цукербергом, переросшим в судебную тяжбу.

После начала работы социальной сети, они обратились к администрации Гарвардского университета с претензией о краже интеллектуальной собственности. Уинклвоссы обвиняли Цукерберга в том, что в основу Facebook легла украденная у них концепция.

Однако руководство университета порекомендовало им обратиться в суд.

Сторонам удалось достичь мирового соглашения. По данным ряда СМИ, Цукерберг выплатил братьям около 65 миллионов долларов отступных.

Исторический максимум биткоина

Биткоин — самая дорогая и популярная криптовалюта в мире. Его стартовая цена в 2009 году составляла всего лишь чуть больше $1, однако затем достигла нескольких тысяч долларов.

В среду, 29 ноября, цена на криптовалюту обновила исторический рекорд в 11,441 тысячи долларов. До этого, в понедельник, биткоин превысил исторический максимум в 9 тысяч, а в среду пробил уровень в 10 тысяч долларов.

Затем стоимость BTC резко обвалилась на две тысячи долларов, до 9,001 тысячи на бирже Bitfinex. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума в 11 тысяч долларов. Однако уже к пятнице цена за "монету" на крупнейших биржах вновь превысила отметку в 10,5 тысячи долларов.

При этом эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что до конца 2018 года цена биткоина может подняться до 50 тысяч долларов.