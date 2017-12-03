Врачи прооперировали Ярошенко, сообщила его супруга

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи прооперировали российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме, сообщила в воскресенье РИА Новости его супруга Виктория Ярошенко.

"Константина прооперировали 30 ноября. Все прошло успешно, врачи были вежливые. Ему дали отойти от наркоза, и только потом разрешили его забрать обратно", — сказала она.

Виктория добавила, что предыдущая операция, которая была сделана Константину в 2016 году, прошла неудачно. "Он тогда еле выжил, температура высокая держалась неделю", — сказала она. Кроме того, в предыдущий раз Константину пришлось идти от дверей в тюрьму до его корпуса пешком около километра сразу после операции, отметила она.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Ранее в МИД РФ заявляли, что подход, который США демонстрируют в деле Константина Ярошенко, не способствует нормализации отношений между США и РФ. В частности, США отказали Ярошенко в удовлетворении его ходатайства о переводе в Россию на основе конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Россия постоянно напоминает США о том, что ситуация с осужденным в Соединенных Штатах летчиком Константином Ярошенко неприемлема.