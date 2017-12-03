Саакашвили пригрозил не пускать Порошенко на работу

Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (справа на первом плане) во время марша своих сторонников в центре Киева

Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (справа на первом плане) во время марша своих сторонников в центре Киева

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области заявил, что 10 декабря намерен провести митинг на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве с требованием принять закон об импичменте.

В воскресенье прошел организованный Саакашвили марш за импичмент президента Петра Порошенко, который завершился митингом на Европейской площади. По данным полиции, в акции приняли участие около 2,5 тысячи человек.

"В следующее воскресенье я предлагаю всем собраться уже не тут, а на майдане, все вместе. <…> Нас будут сотни тысяч, миллионы украинцев", — заявил Саакашвили участникам.

На главной площади страны он намерен вместе с активистами добиваться выполнения всех требований митингующих, в том числе принятия закона об импичменте.

"Мы спросим: вы (депутаты Верховной рады. — Прим. ред.) и на этой неделе ничего не приняли? Хорошо. Мы стоим тут, мы не двинемся с места, поднимемся наверх (к администрации Порошенко. — Прим. ред.) и больше не будем допускать президента к его рабочему месту", — сказал политик.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

Изначально соорганизаторами акции выступали разные политические силы, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. Однако после первой недели митингов большинство из них заявили о выходе из протеста. Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента.