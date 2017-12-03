"Разорвана в клочья": Трамп обвинил Коми в разрушении репутации ФБР

Бывший директор ФБР Джеймс Коми дает присягу во время слушаний в Комитете Сената по разведке

Бывший директор ФБР Джеймс Коми дает присягу во время слушаний в Комитете Сената по разведке

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми своими действиями нанес бюро сильнейшие репутационные потери.

"Репутация ФБР после многих лет руководства Коми и нечестного расследования против Клинтон (и не только) разорвана в клочья. Она (репутация — прим.ред.) худшая за всю историю. Но не бойтесь, мы вернем его величие", — написал Трамп в Twitter.

After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters — worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2017 г.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году он оказался в центре скандала, связанного с расследованием деятельности экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Первоначально бюро не нашло преступного умысла в использовании Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки, однако незадолго до выборов расследование был возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что эти действия привели к ее поражению на выборах.

В мае 2017 года Дональд Трамп уволил Коми, назвав его "неэффективным руководителем".