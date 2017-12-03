МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин отверг обвинения американского генерала в адрес России в разработке противоспутникового оружия, заявив, что российская доктрина носит оборонительный характер, а разработка подобного вида оружие носила бы наступательно-агрессивный характер.
"Данная информация не соответствует действительности", — сказал Швыткин РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что разработка подобного вида оружие носила бы наступательно-агрессивный характер, и была бы нарушением норм международного права, что не является позицией Россией на современном этапе.
Ранее Россия и Китай по итогам саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) представили обновленный проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. В нем страны заявили, что "космическое пространство должно быть свободным для исследования и использования всеми государствами в мирных целях на основании принципа равенства в соответствии с нормами международного права". В проекте стороны подтвердили недопустимость размещения в космическом пространстве оружия любого рода, а также применения силы.