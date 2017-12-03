Израиль не позволит Ирану обладать ядерным оружием, заявил Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия и провел параллели между высшим руководителем Ирана Али Хаменеи и Адольфом Гитлером.

"Мы не позволим иранскому режиму… обзавестись ядерным оружием. Мы не позволим ему утвердиться в военном отношении в Сирии, чего он, похоже, добивается", — сказал Нетаньяху, выступая по видеосвязи на конференции Брукингского института в Вашингтоне.

Заявив, что "верховный лидер Ирана является новым Гитлером Ближнего Востока", премьер Израиля признал наличие "ряда важных различий между нацистской Германией и Ираном". Однако, по его словам, в отношении обоих режимов можно говорить о "необоснованных обязательствах убивать евреев".

Израильский премьер известен как главный в мире противник иранской атомной сделки. Нетаньяху утверждает, что соглашения, считающиеся одним из самых заметных внешнеполитических достижений предшественника Трампа Барака Обамы, не только легализовали положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволили ему расширить, благодаря снятию санкций, поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене. В Тегеране отрицают наличие военной компоненты в своей ядерной программе и настаивают на праве осваивать атом в мирных целях.