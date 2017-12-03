ОАЭ опровергли заявление йеменских хуситов о пуске ракеты в сторону АЭС

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Власти ОАЭ опровергли заявление йеменских повстанцев-хуситов о запуске ими крылатой ракеты в сторону строящейся АЭС в эмирате Абу-Даби, сообщило эмиратское официальное агентство WAM.

О пуске крылатой ракеты в сторону реакторов АЭС в ОАЭ сообщил в воскресенье телеканал йеменских повстанцев-хуситов Al-Masirah. Хуситы заявили, что ракета якобы поразила цель.

Как отметило Национальное управление по чрезвычайным и кризисным ситуациям ОАЭ, страна обладает системами ПВО, способными противостоять такого рода угрозе, и реакторы на строящейся АЭС "Барака" полностью защищены.

Власти ОАЭ призвали "не придавать значения подобным слухам".

Йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" ведут с 2014 года войну против правительства страны. С 2015 года правительство поддерживает в войне коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси ранее выступил с угрозами в адрес арабской коалиции, заявив, что повстанцы готовы нанести удары по "больным местам", если коалиция не прекратит блокаду морских, наземных и воздушных портов, введенную после попытки хуситов ударить баллистической ракетой по Эр-Рияду.

В ноябре хуситы дважды пытались запустить баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии. Обе ракеты смогли перехватить саудовские системы ПВО — 4 ноября на северо-востоке Эр-Рияда, а 30 ноября — над южным городом Хамис-Мушайт.