Митинг Саакашвили в центре Киева собрал 2,5 тысячи человек

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Около 2,5 тысяч человек участвуют в митинге в центре Киева, организованном бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Ранее в воскресенье в центре украинской столицы состоялся марш с требованием импичмента Порошенко, в котором, по данным полиции, приняло участие около 1,5 тысяч человек. По завершению акции его участники собрались на митинг на Европейской площади.

"Полиция продолжает обеспечивать порядок в центральной части столицы. Около 2500 участников марша собрались на Европейской площади, где проводят митинг. Грубых нарушений правопорядка на данный момент не зафиксировано", — сообщает пресс-служба полиции Киева.

Возле Верховной Рады в Киеве с середины октября бессрочная акция протеста с требованием отмены депутатской неприкосновенности, проведения избирательной реформы и принятия закона об антикоррупционном суде. Одним из организаторов акции выступила партия "Движение новых сил" Саакашвили. Вскоре большинство митингующих решили отказаться от участия в акции.