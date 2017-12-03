В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу людей

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей, полиция ищет преступника, сообщает Sputnik International.

Инцидент произошел в районе Куинс около 4:45 утра в воскресенье. В результате происшествия погиб один человек, трое ранены. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

BREAKING: car hits 5 people in Queens; 1 person pronounced dead, 2 others with serious injuries. Police looking for white sedan which fled the scene pic.twitter.com/rWqVuJd3lj — Kristin Thorne (@KristinThorne) 3 декабря 2017 г.

Полиция Нью-Йорка разыскивает злоумышленника, он был за рулем белого седана. Мужчина скрылся с места происшествия.

Причина, по которой водитель совершил нападение, на данный момент не установлена. Полиция Нью-Йорка начала расследование данного инцидента.

Как сообщают сотрудники полиции, белый седан въехал в толпу людей у бара после того, как там произошла поножовщина. Двое человек получили ножевые ранения.

Один из очевидцев заявил, что сначала водитель седана врезался в припаркованную около бара машину, а уже потом въехал в толпу, сообщает New York Daily News.

Другой свидетель рассказал, что машина ехала на большой скорости.

"Автомобиль появился откуда ни возьмись и врезался в толпу, тела полетели в разные стороны. Машина ехала очень быстро, как минимум 80 километров в час, и это по тротуару", — сообщил он.

Обстоятельства ДТП выясняются. В полиции заявили, что данное происшествие, предположительно, не является терактом.