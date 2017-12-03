МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай разрабатывают оружие, направленное против военных объектов США в космосе, таких, как спутники, сообщается на сайте Пентагона.

"Они видели, что мы создали огромную мощь оружия, которая во многом стала возможной благодаря космосу… Китай и Россия, в частности, на протяжении 20 лет следят за тем, что мы делаем, развивают потенциал, и не скрывают этого. Они проектируют оружие, испытывают оружие, проектируют оружие, которое базируется на земле и "работает" в космосе, оружие для создания помех, лазерное оружие, и они этого не скрывают", — заявил он, выступая на форуме Reagan National Defense Forum в Калифорнии.

Хайтен поддержал идею оборудования спутников средствами обороны и признал, что сейчас нет правил применения вооружений в случае возникновения конфликтов в космосе. Генерал также отметил необходимость создания международных норм в этой сфере.

Ранее Россия и Китай по итогам саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) представили обновленный проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. В нем страны заявили, что "космическое пространство должно быть свободным для исследования и использования всеми государствами в мирных целях на основании принципа равенства в соответствии с нормами международного права". В проекте стороны подтвердили недопустимость размещения в космическом пространстве оружия любого рода, а также применения силы. В декларации говорилось, что страны БРИКС отмечают международную инициативу о принятии политического обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе.