ДНР поблагодарила миссию ОБСЕ за исправление ошибки в отчете о Ясном

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выразило благодарность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за перепроверку факта обстрелов территорий ДНР, заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

Ранее представителями РФ и ДНР в СЦКК было проведено тщательное разбирательство по факту обстрела населенного пункта Ясное (расположен вблизи линии соприкосновения к югу от Донецка под контролем ДНР – ред.) 24 ноября. Как сообщил представитель ДНР в отчете ОБСЕ от 26 ноября, по данному обстрелу была опубликована недостоверная информация. В связи с этим представители республики уведомили миссию ОБСЕ об ошибке и обратились с просьбой перепроверить некорректную информацию.

"Представительство ДНР в СЦКК в переговорном процессе выражает благодарность наблюдателям СММ ОБСЕ за перепроверку фактов обстрелов населенного пункта Ясное и обнародование достоверных данных… Повышает доверие тот факт, что миссия уточнила данные по этому инденту, исправив допущенную ошибку", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Также в ведомстве отметили, что новые исправленные данные, опубликованные в отчете СММ ОБСЕ 29 ноября, полностью подтверждают итоги разбирательства, проведенного представителями РФ и ДНР в СЦКК.

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