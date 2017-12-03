ДНР поблагодарила миссию ОБСЕ за исправление ошибки в отчете о Ясном

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выразило благодарность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за перепроверку факта обстрелов территорий ДНР, заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.
"Представительство ДНР в СЦКК в переговорном процессе выражает благодарность наблюдателям СММ ОБСЕ за перепроверку фактов обстрелов населенного пункта Ясное и обнародование достоверных данных… Повышает доверие тот факт, что миссия уточнила данные по этому инденту, исправив допущенную ошибку", — заявил представитель ДНР в СЦКК.
Также в ведомстве отметили, что новые исправленные данные, опубликованные в отчете СММ ОБСЕ 29 ноября, полностью подтверждают итоги разбирательства, проведенного представителями РФ и ДНР в СЦКК.
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