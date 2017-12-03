В Киеве сторонники Саакашвили требуют импичмента Порошенко

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Организованный экс-главой Грузии, бывшим губернатором Одесской области Украины Михаилом Саакашвили митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко проходит на Европейской площади в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее участники акции прошли маршем по Крещатику, Институтской улице и мимо администрации президента на Банковой. Во время шествия они скандировали "Импичмент, импичмент!" и "Банду — геть!" ("Банду — прочь!"). По данным полиции, в марше приняли участие около 1,5 тысячи человек.

На Европейской площади демонстранты начали свой митинг с молитвы.

Ситуація у центрі #Київ спокійна і контрольована. Участь у акції бере близько 1,2 тисяч осіб.



Публічну безпеку та правопорядок на центральних вулицях столиці забезпечують працівники Нацполіції і військовослужбовці Нацгвардії 👉🏼https://t.co/OFP8Ndx3eo pic.twitter.com/qM5I6kC0ve — МВС України (@MVS_UA) 3 декабря 2017 г.

​За мероприятием наблюдает большое число правоохранителей. Ситуация в центре украинской столицы спокойная.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали разные политические силы, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. Однако после первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.

Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента. Он обещал, что палаточный городок станет "тренировочным лагерем", где люди будут обучаться "методам мирной демократической борьбы".