ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Россия и Китай выступают за то, чтобы национальное киберпространство регулировалось каждой страной самостоятельно, заявил РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров, который принимает участие во Всемирной конференции по интернету.
В понедельник у Жарова запланирована двухсторонняя встреча с заместителем главы управления по вопросам киберпространства КНР Жэнь Сяоляном, во время которой стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и международные нормы регулирования интернет-пространства.
Основными темами конференции станут такие вопросы, как искусственный интеллект, борьба с бедностью с помощью интернета, интернет-коммуникации и социальная ответственность в условиях новых вызовов, глобальная цифровая экономика, нормы киберпространства, а также международное сотрудничество в противодействии использованию киберпространства для совершения преступлений и террористических актов.
В этом году в конференции принимают участию более 1,5 тысячи участников из 80 стран мира, в том числе глава компании Alibaba Джек Ма, глава корпорации Apple Тим Кук, один из отцов интернета Роберт Эллиот Кан, основатель и глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский и другие.