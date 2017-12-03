ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Россия и Китай выступают за то, чтобы национальное киберпространство регулировалось каждой страной самостоятельно, заявил РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров, который принимает участие во Всемирной конференции по интернету.

"Мы обсуждаем все сферы нашего сотрудничества (с КНР – ред.), вопросы национального и международного регулирования сети интернет — то, что сегодня до сих пор не решено в мире. Эта позиция наших стран полностью совпадет. Мы считаем, что национальное интернет-пространство должно регулироваться каждой страной самостоятельно и законы должны действовать и иметь экстерриториальный принцип", — сказал Жаров в беседе с РИА Новости на "полях" конференции.

В понедельник у Жарова запланирована двухсторонняя встреча с заместителем главы управления по вопросам киберпространства КНР Жэнь Сяоляном, во время которой стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и международные нормы регулирования интернет-пространства.

В китайском Учжэне в воскресенье открылась Всемирная конференция по интернету, которая продлится до 5 декабря. Она проходит под девизом "Развитие цифровой экономики для открытости и совместного пользования благами — строительство сообщества единой судьбы в киберпространстве".

Основными темами конференции станут такие вопросы, как искусственный интеллект, борьба с бедностью с помощью интернета, интернет-коммуникации и социальная ответственность в условиях новых вызовов, глобальная цифровая экономика, нормы киберпространства, а также международное сотрудничество в противодействии использованию киберпространства для совершения преступлений и террористических актов.

В этом году в конференции принимают участию более 1,5 тысячи участников из 80 стран мира, в том числе глава компании Alibaba Джек Ма, глава корпорации Apple Тим Кук, один из отцов интернета Роберт Эллиот Кан, основатель и глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский и другие.