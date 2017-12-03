В Эстонию прибыла вторая партия закупленных в Нидерландах БМП

ТАЛЛИН, 3 дек — РИА Новости. Вторая партия закупленных в Нидерландах боевых машин пехоты (БМП) CV9035 прибыла в Эстонию, сообщил в воскресенье Главный штаб Сил обороны республики.

"В Северный порт города Палдиски в субботу прибыло грузовое судно, доставившее в Эстонию боевые машины пехоты CV9035. Их транспортировали в военный городок Тапа, где базируется Первая пехотная бригада Сил обороны", — говорится в сообщении.

В конце 2014 года Эстония заключила с Нидерландами договор о покупке 44 бывших в употреблении БМП CV9035 на сумму 113 миллионов евро. Боевые машины будут доставлены в Эстонию в период с 2016 по 2018 год.

БМП произведены в Швеции и, хотя уже некоторое время эксплуатировались, находятся в хорошем состоянии. Все машины прошли в Нидерландах предпродажное обслуживание и ремонт. CV90 состоят на вооружении Нидерландов, Дании, Норвегии, Швейцарии, Швеции и Финляндии. В прошлом году в Эстонию были доставлены 12 БМП CV9035.