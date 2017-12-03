В Белом доме заявили, что риск войны с КНДР "растет с каждым днем"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Северокорейский режим несет в себе угрозу для США и других стран, а риск войны с КНДР возрастает с каждым днем, заявил Fox News советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Главная в настоящий момент угроза США и всему миру — это северокорейский режим-изгой и его усилия по разработке средств доставки ядерного оружия ", — заявил отставной генерал.

Он отметил, что помимо военного решения северокорейской проблемы пока есть и другие методы, однако времени остается все меньше. По словам Макмастера, чрезвычайно важно для США и их союзников и партнеров "убедить" Ким Чен Ына в том, что разработка средств доставки ядерного оружия — "тупиковый путь для него и его режима".

Ранее днем в МИД КНДР назвали Вашингтон "фанатиком" войны и "ядерным демоном".

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета составила 4,5 тысячи километров, дальность — 950 километров. Ракета упала в 210 километрах от побережья Японии.

В КНДР заявили, что располагают средством, способным доставить ядерный заряд в любую точку США. Многие страны, включая Россию, осудили действия Пхеньяна.