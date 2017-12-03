МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первыми миллиардерами, заработавшими состояние на биткоинах, стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы, сообщает Telegraph.

Уинклвоссы приобрели 1% всего мирового запаса этой криптовалюты за 11 миллионов долларов в 2013 году. С тех пор стоимость биткоина выросла почти в сто раз. Уинклвоссы намеренно не распродают криптовалюту, указывая на долгосрочность вложения. Биткоин они называют "улучшенной версией золота".

Американские бизнесмены и гребцы братья Уинклвосс судились с основателем Facebook Марком Цукербергом. Они обвиняли его в том, что он украл у них концепцию социальной сети.

Сторонам удалось достичь мирового соглашения. По данным ряда СМИ, Цукерберг выплатил братьям около 65 миллионов долларов отступных.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин 29 ноября обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 11,441 тысячи долларов за монету. Позднее ее стоимость обвалилась на две тысячи долларов. Впрочем, в пятницу цена за монету на крупнейших биржах снова превысила отметку в десять с половиной тысячи долларов.