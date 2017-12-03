Глава парламента Индонезии назвал Путина своим кумиром

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан назвал Владимира Путина своим кумиром.

Кроме того, глава индонезийского парламента выразил свое восхищение Россией.

Хасан прибыл в Москву, что принять участие в конференции "Парламентарии против наркотиков". По его мнению, это мероприятие очень важно, поскольку оно может позволить выработать новые походы борьбы с наркоманией.

Глава индонезийского парламента рассчитывает, что Москва и Джакарта увеличат сотрудничество в деле борьбы с наркоторговлей.

Конференция "Парламентарии против наркотиков" пройдет в Госдуме в понедельник. В ней примут участие делегации от 43 стран.

На пленарном заседании конференции также выступят спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД России Сергей Лавров, заместитель генсека ООН, исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов и генеральный секретарь Шанхайской организации Сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов.