Российский батискаф дважды спустили в районе поиска подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские военные моряки осуществили первые два спуска аппарата "Пантера Плюс" в районе поиска пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" ВМС Аргентины, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Расчет подводного телеуправляемого аппарата "Пантера Плюс" осуществил два спуска с целью обследования аномалий рельефа дна в районе поиска пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины в назначенном районе Атлантического океана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с борта судна ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" российские военные моряки обеспечили обследование неопознанного объекта, обнаруженного на глубине свыше 400 метров. Объект был классифицирован как рыболовецкий траулер.

Добавляется, что на данный момент судно "Ислас Мальвинас" осуществляет переход в очередной назначенный район для обследования еще одной аномалии рельефа дна, обнаруженной на глубинах свыше 700 метров.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Архивные планы подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", 2014 год

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

По прошествии 15 дней с момента исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.