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Клинцевич оценил тренировку ВМС Украины и США в Черном море

15:1303.12.2017
(обновлено: 15:34 03.12.2017)
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© Фото : ВМС ВС Украины/ТРС МОУ "БРИЗ"Совместные учения ВМС Украины и США в Черном море. 2 декабря 2017Совместные учения ВМС Украины и США в Черном море. 2 декабря 2017
© Фото : ВМС ВС Украины/ТРС МОУ "БРИЗ"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал информацию о совместной тренировке военно-морских сил Украины с эсминцем ВМС США, назвав маневры провокацией.

Украинские военные во время учений на полигоне возле Житомира, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
"Эскалация позиции". Эксперт о возможных поставках США оружия Украине

"Мы выступаем категорически против. Это провокация, которую Россия воспринимает как недружественный шаг со стороны США", — сказал Клинцевич.
По его словам, такая тренировка нарушает "все мыслимые и немыслимые" договоренности с Вашингтоном.

Клинцевич добавил, что таким образом США сотрудничает с "абсолютно безответсвенными" украинскими властями, виновными в "войне и этнических чистках" в Донбассе.

Он подчеркнул, что такие "игры" будут иметь очень серьезные последствия.

Агрессивные планы

Совместная тренировка украинских и американских военных вызвала негативную реакцию в Госдуме. По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по обороне Юрия Швыткина ("Единая Россия"), такие действия осложняют ситуацию в регионе.

Владимир Шаманов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Макаров
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Поставки Киеву оружия из США "взорвут" ситуацию на Украине, заявил Шаманов

"Это, в любом случае, очередной виток эскалации напряженности на черноморском побережье", — сказал Швыткин РИА Новости.
Парламентарий отметил, что считает такие действия США и Украины недопустимыми.

"Призывая к соблюдению Минских соглашений, призывая к тому, чтобы были прекращены боевые действия, вместе с тем на деле США и Украина показывают абсолютно другие реалии", — сказал депутат.

Швыткин уверен, что Вашингтон и Киев отдают себе отчет в том, что нападать на них никто не собирается. При этом совместные маневры могут свидетельствовать о том, что США и Украина вынашивают "агрессивные планы".

Совместная тренировка

Пресс-служба ВМС вооруженных сил Украины сообщила, в свою очередь, что тренировка была направлена на отработку взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, а также на повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества.

Украинские военные заявили, что вертолеты морской авиации ВМС страны отработали элементы посадки на палубу американского корабля. Кроме того, участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами НАТО.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Волкер тебе товарищ. Кому служит спецпредставитель США по Украине

Учения Rapid Trident

Это не первые совместные учения США и Украины за последнее время. В сентябре во Львовской области прошли маневры в Rapid Trident — 2017, в которых приняли участие около 2,5 тысячи военнослужащих.

Помимо Украины и США, на них приехали представители 15 стран, включая Канаду, Грузию, Эстонию, Италию, Латвию и другие государства.

Целью учений было внедрить в вооруженные силы Украины передовой опыт армий ведущих стран мира, обмен профессиональными навыками, улучшение уровня взаимодействия между штабами и подразделениями сухопутных войск Украины, США, армий стран-участниц и партнеров НАТО, а также членов программы "Партнерство ради мира".

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Ваше величество..
Надо не кричать о провокациях, что больше заводит США, а бумерангом отвечать. Поставьте Российскую базу на Кубе, и устраивайте свои ученья рядом с берегами Америки. Вот тогда уже Америка будет кричать о провокациях, а вы будете наслаждаться их стонами. Учитесь у СССР (я про Карибский кризис), как надо ставить заокеанское зло на место.
15:43
03.12.2017
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