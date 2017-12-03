Трамп заявил, что не просил Коми остановить расследование против Флинна

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что ранее просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Я никогда не просил Коми остановить расследование в отношении Флинна. Еще один пример "фейковых новостей" про еще одну ложь Коми!" – написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2017 г.

Трамп уволил Коми в мае. В июне Коми выступил в конгрессе. Отвечая на вопрос сенатора, "приказывал" ли ему Трамп закрыть расследование в отношении Флинна, Коми ответил отрицательно. В то же время, по словам экс-директора ФБР, президент США "выразил надежду" на это. Тогда адвокат Трампа Марк Касовиц заявил, что показания экс-директора ФБР подтвердили, что Трамп никогда не приказывал Коми остановить какое-либо расследование.

Флинну в минувшую пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями. Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему "может грозить от 0 до 6 месяцев тюремного заключения". Кроме того, отмечается в документе, "стороны договорились, что если суд установит штраф, то его размеры будут составлять от 500 до 9,5 тысячи долларов".