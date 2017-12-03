Трамп заявил, что не просил Коми остановить расследование против Флинна

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что ранее просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
"Я никогда не просил Коми остановить расследование в отношении Флинна. Еще один пример "фейковых новостей" про еще одну ложь Коми!" – написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.
I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2017 г.
Флинну в минувшую пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями. Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему "может грозить от 0 до 6 месяцев тюремного заключения". Кроме того, отмечается в документе, "стороны договорились, что если суд установит штраф, то его размеры будут составлять от 500 до 9,5 тысячи долларов".