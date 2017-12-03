Около полутора тысячи человек участвуют в марше в Киеве

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Марш сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в центре Киева, в котором принимают участие около 1,5 тысячи человек, проходит спокойно, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Правоохранители сопровождают марш, участие в котором, по предварительным подсчетам, принимают примерно 1500 человек. За порядком следят около 1200 человек: мероприятия проходят спокойно", — говорится в сообщении полиции.

Организованный экс-главой Грузии, бывшим губернатором Одесской области Украины Михаилом Саакашвили марш за импичмент президента Украины проходит в воскресенье в центре Киева.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали разные политические силы, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.

Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента. Он также сообщил, что начиная с 13 ноября палаточный городок будет расширен, он станет "тренировочным лагерем", где люди будут обучаться "методам мирной демократической борьбы".