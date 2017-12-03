В Киеве начался марш за импичмент Порошенко, организованный Саакашвили

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Организованный экс-главой Грузии, бывшим губернатором Одесской области Украины Михаилом Саакашвили марш за импичмент президента Украины начался в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Участники шествия собрались в парке Тараса Шевченко в Киеве. После этого они выстроились в колонну и отправились к администрации президента. Во главе колонны едет автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой и идет Саакашвили со своими соратниками. Они держат национальные флаги Украины и Грузии, а также флаги Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (запрещена в России).

Также демонстранты несут многочисленные плакаты с требованием импичмента президенту Украины Петру Порошенко. Некоторые участники шествия держат таблички с названием областей, из которых они приехали — Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Днепропетровской и других. Участники акции периодически скандируют "Импичмент, импичмент".

Организаторы марша подчеркивают, что акция мирная, и призывают участников не поддаваться на какие-либо провокации.

Автомобильное движение в сторону центра перекрыто. Марш сопровождает большое количество полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали разные политические силы, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.

Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента. Он также сообщил, что начиная с 13 ноября палаточный городок расширят, он станет "тренировочным лагерем", где люди будут обучаться "методам мирной демократической борьбы".