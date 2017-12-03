"Гроб на колесиках": в Сети высмеяли украинскую военную технику

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли демонстративные учения ВСУ, приуроченные к прибытию делегации Национальной гвардии Калифорнии США на Украину. Видеозапись мероприятий опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как военные показывают американским коллегам тренировку бойцов и вооружение, которым располагает ВСУ.

Ролик вызвал бурное обсуждение в Сети. В частности, недоумение украинцев вызвал тренажер для расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов, который был продемонстрирован делегации. У некоторых пользователей он вызвал ассоциации с вагонеткой из парка аттракционов, а у других — с "телегой на веревочке". Самым популярным у комментаторов стало сравнение с "гробом на колесиках".

"Сильнейшая похоронная компания на континенте…" — отмечает пользователь Константин Бергер.

"Это оно на рельсах? И еще это тянут на веревочке?" — недоумевает Евгений Васильев.

Другие вооружения также не вызвали у украинцев гордости. Они посоветовали бойцам ВСУ не позориться и больше не показывать делегациям свои "достижения".