САНА, 3 дек — РИА Новости. Повстанцы-хуситы взяли в заложники не менее 40 журналистов и других сотрудников йеменского телеканала Yemen Today в его штаб-квартире в Сане, заложники начали голодовку, сообщили РИА Новости местные источники и один из взятых в заложники сотрудников.

Канал Yemen Today известен как связанный с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в субботу призвала йеменских граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения хуситов "Ансар Алла". Конфликт между недавними союзниками по войне с правительством вспыхнул в контролируемой ими столице Сане в среду и попытки его преодолеть не увенчались успехом.

"Да, до сих пор они (хуситы — ред.) нас не отпускают. Мы начали голодовку", — заявил агентству один из сотрудников канала.

Местные источники сообщили, что в заложниках у хуситов находятся не менее 40 человек, после того как повстанцы в субботу взяли штурмом здание канала. Бои за здание продолжались перед этим около десяти часов между хуситами и сторонниками Салеха, в результате чего обе стороны понесли потери, а зданию был нанесен серьезный ущерб.

Салех в субботу в выступлении, транслировавшемся каналом Yemen Today, подтвердил призыв своей партии начать восстание против повстанцев-хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам. Он отметил, что готов начать диалог с соседними странами, если они прекратят огонь, блокаду и допустят в страну гуманитарную помощь. Воюющая в Йемене на стороне правительства арабская коалиция приветствовала взятие инициативы экс-президентом и его партией.

Источник в силах Салеха ранее сообщил РИА Новости, что в субботу гвардия экс-президента контролировала около 75% йеменской столицы и планировала идти в северные районы, считающиеся оплотом хуситов.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы — шиитское движение "Ансар Алла" — восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под их контролем оказались многие районы страны, включая столицу, однако после вмешательства в войну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, властям удалось отвоевать часть из них. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции.