В Стамбуле столкнулись два автобуса, пострадали около 20 человек

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Два автобуса столкнулись в Стамбуле в воскресенье, 19 человек получили ранения, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Авария произошла около 10.15 по местному времени (совпадает с мск). На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, все пострадавшие были госпитализированы. По данным канцелярии губернатора Стамбула, двое раненых находятся в критическом состоянии. Местные власти сообщили, что по факту ДТП начато расследование.

Из-за аварии в городе на некоторое время было нарушено движение автобусов.