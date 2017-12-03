В ЛНР рассказали о гибели двоих силовиков ВСУ при минировании "серой зоны"

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (31)

ЛУГАНСК, 3 дек — РИА Новости. Двое украинских силовиков погибли, трое ранены при минировании нейтральной зоны у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в так называемой "серой зоне" в районе населенного пункта Луганское погибли двое военнослужащих 54 бригады ВСУ", — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции, еще трое солдат ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

По его словам, разведка ЛНР продолжает фиксировать перемещение запрещенной минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения, которая, по словам Марочко, подводится для усиления группировки сил ВСУ. Он уточнил, что продолжается подвоз материальных ценностей на позиции украинских силовиков в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Золотое и Троицкое.