"Масонский ритуал": генпрокурор Украины рассмешил соцсети, поцеловав флаг

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Сети обсуждают фотографию, сделанную во время церемонии в честь дня работников прокуратуры на Украине.

Бурную реакцию у пользователей соцсетей вызвал снимок, на котором генпрокурор Юрий Луценко, преклонив колено, принимает у президента страны Петра Порошенко новый флаг и целует символику ГПУ.

В Сети появилось множество мемов на эту тему. Например, некоторые пользователи заменили флаг на стодолларовую купюру, клетчатый плед или пакет одного из магазинов эконом-класса.

"С днем работника прокуратуры. И новой символикой!" — иронизирует в Facebook журналист Александр Дубинский.

"Батя, я стараюсь!" — подписал фото украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

"И потом туфель надо поцеловать… Эх, Югик не доработал…", — шутят в комментариях под постом Корнейчука.

Пользователи вспоминают, что Юрий Луценко вместе с супругой Петра Порошенко крестил дочь нынешнего министра информационной политики Украины (тогда депутата) Юрия Стеця, и называют генпрокурора "кумом" президента. Другие посчитали запечатленную фотографом сцену "масонским ритуалом".

Впрочем, политолог нашел в рассмешившей пользователей ситуации повод для грусти.

"Вот мы все дружно посмеялись над тем, что Луценко стоял на коленях перед Порошенко. Но трагедия страны в том, что не стоял бы на коленях — не был бы генпрокурором. И так при каждой власти", — заключил Корнейчук.