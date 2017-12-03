ДНР пригрозила ВСУ "непоправимым ущербом" в случае провокаций

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (30)

ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Любая попытка вооруженных сил Украины улучшить свои позиции на линии соприкосновения будет пресекаться подразделениями ДНР, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее Киев заявил о занятии двух населенных пунктов в районе Горловки, назвав это улучшениями позиций силовиков.

"Наши подразделения в случае провокаций ВСУ в районах так называемой буферной зоны готовы нанести противнику непоправимый ущерб. Любая попытка улучшить свои позиции закончится для украинских силовиков массовыми потерями… Теперь любая попытка сократить межпозиционное пространство между подразделениями ВСУ и ДНР будет жестоко пресекаться," — сказал Басурин.

Он подчеркнул, что ДНР выступает за соблюдение минских договоренностей и нацеливает украинскую сторону на их исполнение.

"В противном случае ждем вас в очередной "миникотел", — добавил заместитель командующего.

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