В Херсоне националисты забросали яйцами депутата облсовета

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинские националисты попытались сорвать выступление депутата Николаевского областного совета Максима Невинчанного в Херсоне. Об этом сообщила журналистка Татьяна Дергачева в Facebook.

Отмечается, что радикалы планировали ворваться на мероприятие и "провести беседу" с Невинчанным, однако не смогли проникнуть в здание.

В результате националисты дождались, пока депутат выйдет на улицу и забросали его яйцами. Как пояснили сами радикалы в комментариях к сообщению, они собирались и дальше преследовать политика, однако полиция остановила их.

Невинчанный — член общественного движения "Украинский выбор — Право народа", лидером которого является представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.