В Ираке нашли массовые захоронения убитых боевиками ИГ* жителей

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Иракские ополченцы обнаружили близ города Синджар на северо-западе страны массовые захоронения с останками около 140 мирных жителей, включая детей и женщин, убитых ИГ*, сообщает сайт шиитского ополчения.

Синджар (Шенгал) в провинции Найнава, полностью освобожденной от ИГ* в этом году, считается центром проживания езидского религиозного меньшинства Ирака.

В первой могиле к югу от Синджара ополченцы обнаружили останки около 80 человек, преимущественно езидов. Вторая могила находится в деревне Кабуси, также к югу от города, в ней останки 20 женщин и десятков детей езидского происхождения.

Как отметили ополченцы, на место прибудут специалисты, чтобы при помощи теста ДНК установить личность жертв террористов.

Езиды — курдская этноконфессиональная группа, проживающая в основном на севере Ирака, в Иракском Курдистане. В августе 2014 года боевики ИГ* захватили Синджар и его окрестности и подвергли езидов геноциду. По данным ООН, тысячи мужчин и мальчиков-езидов числятся пропавшими без вести, несколько тысяч женщин и девочек находятся в плену и подвергаются насилию.

Как сообщал ранее Патриотический союз Курдистана, с 2015 по 2016 год в братских могилах найдены останки более 1600 езидов, ставших жертвами террористов.

* "Исламское государство" — террористическая организация, запрещена в России