Пучдемон призвал выпустить из тюрьмы бывших каталонских министров

БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости, Александр Шишло. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в преддверии предстоящих в регионе выборов призвал освободить находящихся в тюрьме экс-министров кабмина автономии, чтобы они могли участвовать в этих выборах.

"Они заключены в тюрьму по политическим причинам и должны быть выпущены. Совершенно недопустима ситуация, когда проводятся выборы, а часть кандидатов находится в тюрьме", — сказал Пучдемон в интервью бельгийской газете Standard.

Экс-глава Каталонии назвал данную ситуацию недемократической.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.

Ранее Пучдемон призвал рассматривать выборы в Каталонии, которые назначены на 21 декабря, как "истинно второй тур референдума 1 октября". Он также высказался в защиту независимой Каталонии, которая самостоятельно решает свое будущее.

В субботу один из адвокатов Пучдемона — Жауме Алонсо Куэвильяс — заявил, что бывшие члены правительства Каталонии во главе с Пучдемоном могут остаться в Бельгии после региональных выборов 21 декабря и "даже до середины января".