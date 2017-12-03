Число граждан ЕС в Шотландии увеличилось на 10% после решения о Brexit

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Число граждан стран ЕС, проживающих в Шотландии, увеличилось на 10% с момента проведения референдума по выходу Великобритании из европейского блока, пишет газета Times со ссылкой на шотландское Национальное управление учета данных (National Records of Scotland).

По официальной статистике, число европейцев в Шотландии через год после начала Brexit составляло 219 тысяч человек, что на 10% больше, чем годом ранее. В частности, число поляков увеличилось с 85 до 100 тысяч человек – на 18%. В то же время число не граждан ЕС в Шотландии снизилось на 0,7%, составив 135 тысяч человек.

"Неопределенность вокруг Brexit могла вынудить некоторых граждан ЕС отказаться от приезда (в Шотландию). Волна прибывших могла быть связана с тем, что некоторые (европейцы) решили приехать до того, как будет согласован новый порядок въезда, надеясь на то, что им разрешат остаться на долгий срок", — считает преподаватель, эксперт по иммиграции в университете Strathclyde University Роберт Райт.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания покинет состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit. На референдуме Шотландия и Северная Ирландия проголосовали против выхода из ЕС, тогда как Англия и Уэльс – за.