В перестрелке на таджикско-афганской границе погиб командир воинской части

ДУШАНБЕ, 3 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Командир воинской части Таджикистана погиб, еще четверо военных ранены в результате перестрелки на границе с Афганистаном, сообщил РИА Новости информированный источник в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана.

Инцидент произошел в приграничном с Афганистаном районе Шамсиддин Шохин.

"Боестолкновение с вооруженной группой, возможно, афганскими контрабандистами произошло минувшей ночью вблизи кишлака Лангурихо данного района", — сообщил собеседник агентства.

По его данным, погиб полковник Хайриддин Ахматов, четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы.

"Исходя из их состояния, возможна переправка на вертолете в военный госпиталь города Душанбе", — сказал он.

Общая протяженность таджикско-афганской границы составляет 1430 километров, район Шамсиддин Шохин (бывший Шурабадский) самый напряженный участок границы из-за сложного горного рельефа, на котором часто происходят столкновения с наркоторговцами и вооруженными контрабандистами.