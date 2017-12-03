Глава ЦРУ объяснил, почему твиты Трампа полезны для разведки

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео считает, что привычка президента Дональда Трампа часто писать в Twitter помогает ведомству собирать информацию. Об этом сообщает портал The Hill.

По словам Помпео, твиты президента дают ЦРУ "колоссальную возможность" понимать, что происходит в других частях света.

"Наши неприятели отвечают на эти твиты так, что мы можем понять, кто к каким сообщениям прислушивается, и какой отклик они находят в мире", — приводит The Hill слова главы ЦРУ.

Президент США Дональд Трамп активно пользуется Twitter. Так, он ранее заявил, что вряд ли бы добился успеха на выборах без социальных сетей. По словам Трампа, Twitter помогает ему доносить свою точку зрения напрямую и быстро реагировать, если в СМИ появляется "ложная интерпретация" его слов.