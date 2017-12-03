МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. США продолжат осуществлять поставки нелетального оружия украинской армии, заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Политик также высказался по вопросу отношений Вашингтона и Москвы, заявив, что США должны противостоять "дестабилизирующему поведению России". В то же время, по его словам, Белому дому необходимо избегать глобального конфликта с Москвой.
Киев безуспешно добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.
Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, поскольку этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.