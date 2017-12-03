МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. США продолжат осуществлять поставки нелетального оружия украинской армии, заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Украинцы предпринимают существенные шаги по реализации правительственной и военной реформ. Поставки нелетальной помощи укрепляют оборонные возможности Киева", — цитирует Макмастера телеканал Fox News

Политик также высказался по вопросу отношений Вашингтона и Москвы, заявив, что США должны противостоять "дестабилизирующему поведению России". В то же время, по его словам, Белому дому необходимо избегать глобального конфликта с Москвой.

Киев безуспешно добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

В ноябре СМИ со ссылкой на источники в Госдепе сообщили, что Совет национальной безопасности США намерен рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки противотанковых комплексов Javelin.

Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, поскольку этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.