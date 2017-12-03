В Южной Корее при столкновении судов погибли не менее 13 человек

ТОКИО, 3 дек — РИА Новости. Не менее 13 человек погибли при столкновении рыболовецкого судна под флагом Южной Кореи с танкером вблизи острова Ёнхындо в Желтом море, на месте ведутся поисково-спасательные работы.

По данным агентства Ренхап со ссылкой на местное отделение береговой охраны, инцидент произошел около 06.12 утра по местному времени (00.12 мск). На рыболовецком судне в момент столкновения находились 20 пассажиров и двое членов экипажа.

В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 13 человек, двое считаются пропавшими без вести. По информации другого источника агентства, нарушения правил перевозки людей выявлено не было.

К месту столкновения судов направлены четыре вертолета и 14 судов. Других подробностей пока не поступало.

(4th LD) 13 dead, 2 missing in chartered fishing boat accident https://t.co/mOxD02aYpf — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 3 декабря 2017 г.

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