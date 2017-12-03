США отказались от присоединения к международному договору о миграции

ООН, 3 дек — РИА Новости. США не присоединятся к международному договору о миграции, который должен быть принять в 2018 году, заявили в американской миссии при ООН.

"Сегодня постпредство США при ООН проинформировало генерального секретаря ООН о том, что Соединенные Штаты прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции", — сообщили в постпредстве.

В 2016 году администрация Барака Обамы, занимавшего тогда пост президента США, решила присоединиться к нью-йоркской декларации о миграции. Согласно документу, к 2018 году должен быть принят глобальный документ по реагированию на проблему массового перемещения беженцев и мигрантов.

"Многие положения нью-йоркской декларации не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа", — пояснили в дипмиссии.

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, "ни одна страна не сделала столько, сколько США". "Но наши решения в области миграционной политики должны приниматься только американцами и никем другим", — отмечается в заявлении.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В начале июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 100 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.

Однако во второй половине года благодаря усилиям итальянских властей наметилось заметное уменьшение числа мигрантов, прибывающих морем на Апеннины. Так, по данным МВД Италии, в октябре этот показатель снизился почти на 80%. В итоге за первые десять месяцев текущего года число беженцев снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 111 тысяч человек.