Пушков прокомментировал заявление Хантсмана о снятии санкций с России

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление американского посла Джона Хантсмана об условиях снятия санкций с Москвы, напомнив о вторжении США в Ирак и Ливию, а также раздел Югославии.

"Узнали от посла Хантсмана — для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе", — написал Пушков в Twitter.

Ранее посол США в России заявил, что снятие санкций с Москвы возможно только после "решения вопроса с Украиной". При этом он пояснил, что Вашингтон вмешался в конфликт в Донбассе, поскольку для него важны "вопросы международного права и территориальной целостности".

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление Хантсмана неконструктивным, напомнив, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.