Помпео не стал отвечать на вопрос о возможном переходе на пост госсекретаря

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Директор ЦРУ Майкл Помпео в субботу уклонился от ответа на вопрос о том, велись ли с ним переговоры о переводе на должность госсекретаря США вместо Рекса Тиллерсона.

"Я сконцентрирован на том, что делаю сейчас. У меня много работы. Я имею честь в течение 10 месяцев занимать эту должность и возглавлять лучшую разведывательную службу в мире", — сказал Помпео на конференции в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Трансляция выступления велась на странице конференции в Youtube.

Согласно сообщениям американских СМИ, президент США Дональд Трамп якобы недоволен Тиллерсоном и намеревается заменить его на Помпео. И Трамп, и Тиллерсон неоднократно опровергали эти слухи.