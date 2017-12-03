МЕХИКО, 3 дек – РИА Новости. Российский глубоководный аппарат "Пантера Плюс" обследовал одно из возможных мест нахождения аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" на дне Атлантического океана и установил, что обнаруженный там объект не является субмариной, говорится в сообщении ВМС южноамериканской страны.

Ранее представитель ВМС Энрике Бальби сообщил, что аргентинское исследовательское судно Victor Angelescu обнаружило на глубине 477 метров некий объект, который мог быть подлодкой.

"Сообщаем, что контакт, установленный 30 ноября с помощью многолучевого зонда судна Victor Angelescu, был визуально обследован посредством "Пантеры Плюс", и это дало негативный результат, так как он не является субмариной", – говорится в заявлении ВМС.

"El contacto detectado el 30 de Noviembre con ecosonda multihaz por el buque Víctor Angelescu del Ministerio de Agroindustria, fue verificado por el ROV ruso Panter Plus arrojando un resultado negativo por no corresponder con el #submarinoARASanJuan” CN Balbi #Continúalabúsqueda pic.twitter.com/WhfoTDVlY1 — Armada Argentina (@Armada_Arg) 2 декабря 2017 г.

​Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии. На борту находились 44 человека. Представители ВМС заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины объявили о прекращении спасательной операции, в то же время поиск субмарины продолжается.