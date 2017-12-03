В Гондурасе снова перенесли объявление итогов выборов президента

МЕХИКО, 3 дек – РИА Новости. Верховный избирательный суд (ВИС) Гондураса в субботу вечером опять перенес окончательный подсчет итогов президентских выборов и объявление результатов.

По последним официальным данным ВИС, после обработки 94,35% бюллетеней по-прежнему лидирует действующий президент Хуан Орландо Эрнандес с 42,92% голосов, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла набирает 41,42%. Для победы кандидату нужно иметь простое большинство голосов.

"Спасибо за ваше присутствие, но сегодня (в субботу) здесь больше ничего не будет, повторяю, что мы назначаем новую встречу на завтра в 9.30 утра (18.30 мск)", — приводит ВИС в своем микроблоге в Twitter заявление главы суда Давида Матамороса на пресс-конференции в Тегусигальпе.

ВИС уже второй день подряд переносит финальный подсчет оставшихся чуть более 1 тысячи избирательных актов, который должен произойти в присутствии представителей обоих кандидатов и международных наблюдателей. Только после этого будут оглашены окончательные итоги выборов.

Между тем, к вечеру пятницы уличные протесты вылились в беспорядки и грабежи, закончившиеся гибелью, по данным СМИ, семи человек и ранениями еще порядка 20 человек. Около ста человек были задержаны за противоправные действия. В итоге власти временно отменили действие конституционных гарантий граждан и ввели комендантский час сроком на 10 дней, который действует с 18 часов вечера до 6 часов утра следующего дня.