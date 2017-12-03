Телеканал ABC отстранил от работы журналиста за ошибку в новости про Флинна

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Телеканал ABC временно отстранил от работы журналиста Брайана Росса, который допустил ошибку в новостном сообщении об экс-советнике президента США по нацбезопасности Майкле Флинне.

"Мы очень сожалеем о серьезной ошибке, которую мы допустили вчера, и приносим извинения. Необходимо передать историю верно и сохранить доверие нашей аудитории, которого мы добились, — это наши принципы. Вчера мы были далеки от них. С этого момента Брайан Росс отстраняется от работы на четыре недели", — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в микроблоге Twitter.

Флинну в пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал свою вину.

Вскоре после этого телеканал ABC сообщил, что Флинн пообещал "всецело сотрудничать с командой (спецпрокурора Роберта) Мюллера" и готов дать показания о том, что Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты, "сказал ему установить контакт с русскими". Позже было выпущено исправление, в котором говорится, что Трамп искал способы улучшить отношения с Россией уже после избрания.

"Вскоре после выборов избранный президент Трамп сказал Флинну связаться с российскими чиновниками по вопросам, которые включают сотрудничество в борьбе с ИГ*", — говорится в дополненном сообщении телеканала.

Как говорится в заключении о досудебном соглашении, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему "может грозить от 0 до 6 месяцев тюремного заключения". Кроме того, отмечается в документе, "стороны договорились, что если суд установит штраф, то его размеры будут составлять от 500 до 9,5 тысячи долларов".

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций с России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

*Террористическая организация, запрещенная в России.