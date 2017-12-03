Население Украины на 20 миллионов меньше официальных данных, заявили в Раде

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На территории Украины постоянно живет чуть больше 20 миллионов человек, а не 42 миллиона, как сообщает Госстат. Об этом заявил в эфире телеканала ZIK бывший министр труда и социальной политики, депутат Верховной рады Михаил Папиев.

"Внешне Украина выглядит успешным государством. По статистике, украинцев сегодня 42,3 миллиона, то есть это мощная европейская страна. По расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель — 32 миллиона граждан Украины", — сказал Папиев, отметив, что в анализе не учитывалось население Крыма, ДНР и ЛНР.

Кроме того, по словам парламентария, 10 миллионов граждан Украины не смогли найти работу на родине и были вынуждены уехать на заработки за рубеж. "Их было пять миллионов до 2014, и еще пять миллионов выехало после. Это большая беда, потому что выезжаю преимущественно здоровые люди в репродуктивном возрасте", — добавил он.

По данным Госстата Украины, население Украины по состоянию на 1 июня 2017 года составляет 42,3 миллиона человек без учета Крыма, который с 2014 года стал регионом России.