Около 20 тысяч израильтян вышли на марш протеста против коррупции

Протестующие на марше позора против коррупции в Тель-Авиве. 02.12.2017

Протестующие на марше позора против коррупции в Тель-Авиве. 02.12.2017

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек – РИА Новости. Порядка 20 тысяч израильтян вышли в субботу на улицы Тель-Авива, протестуя против законодательных инициатив, которые, как они считают, направлены на то, чтобы вывести премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-под коррупционных разбирательств, передает радиостанция "Кан".

Союзники главы правительства хотят провести через парламент законы, один из которых запретит полиции публиковать рекомендации по итогам таких расследований, а второй может, вообще, наделить действующего премьер-министра иммунитетом от уголовного преследования.

"Около 20 тысяч человек вышли в субботу вечером на демонстрацию в Тель-Авиве, названную "маршем позора", — сообщило радио.

Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

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Many keep protesting in #TelAviv against government corruption and demanding resignation of PM Netanyahu — developing pic.twitter.com/2srVlq8sTP — Vocal Europe (@thevocaleurope) 2 декабря 2017 г.

Полиция ранее дала понять, что ищет в эпизодах, объединенных в "дела 1000 и 2000", признаки коррупции, мошенничества и злоупотребления доверием.

Сам премьер-министр настаивает, что не совершил ничего противозаконного, обещает еще многие годы руководить страной, обвиняет оппозиционных политиков и журналистов в попытке устроить переворот путем оказания давления на полицию и прокуратуру. Если расследования завершатся выдвижением обвинений, то встанет вопрос об отставке Нетаньяху.