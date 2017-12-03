В США учительница вызвала полицию из-за шестилетнего "террориста"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Учительница школы американского Пэрленда (штат Техас) вызвала полицию из-за шестилетнего ученика-мусульманина, заявив, что он "террорист", сообщает телеканал Fox 26.

Как рассказал отец Мохаммада Сулеймана, у мальчика отставание в интеллектуальном развитии, он не может разговаривать и нуждается в постоянной заботе. По его словам, Мохаммад привлек к себе внимание учительницы, пришедшей на замену привычному преподавателю.

По данным телеканала, женщина вызвала полицию и сообщила правоохранителям, что ученик якобы сказал "бум". В школе сообщили, что Мохаммад может разговаривать.

"Это неправда, он вообще не разговаривает. Она заявила, что он террорист. Это так глупо, это дискриминация", — отреагировал отец мальчика.

Заявления учительницы послужили поводом для начала расследования. В полиции Пэрленда сообщили, что не считают необходимым вмешательство правоохранителей, однако пока дело остается открытым.