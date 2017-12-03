Косачев: США неправильно трактуют заявление Флинна о переговорах с Кисляком

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев заявил, что заявления Флинна о том, что он не до конца раскрыл детали своих бесед с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком, нельзя расценивать как попытку вмешательства РФ в дела США, как это пытаются трактовать американские СМИ.

"В чем признался Флинн? Всего лишь в том, что на первых "допросах" не полностью раскрыл детали своих бесед с тогдашним послом России в США Кисляком… Но нет, это абсолютно ничего не прибавляет и не убавляет с точки зрения теории "российского заговора" против первооснов американской демократии. Разговоры, о которых идёт речь, даже при самом больном воображении не могут быть расценены как попытка российского вмешательства в американские дела", — написал Косачев в Facebook.

Также он отметил, что скорее наоборот Флинн через Кисляка пытался воздействовать на Кремль, что соответствовало служебным обязанностям Флинна.

"И это всё! Но тем не менее — новость подаётся исключительно под углом российского "вмешательства", ведь в этой извращённой логике — раз уж Флинн солгал, значит и русские, разумеется, тоже изолгались, ведь лгут всегда и во всем, а прежде всего в том, что они не вмешивались", — написал Косачев, комментируя увиденную им по CNN новость.

Он также заявил, что увидел то же и по другим телеканалам: "Аналогичная ахинея — на других каналах, в которые заглянул из любопытства. Плохо дело у американских расследователей. То Манафорт (бывший глава штаба президента США Дональда Трампа — ред) оказался украинским лоббистом, то Кушнер (зять и старший советник Трампа — ред) — израильским".

Флинну в минувшую пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями. Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему "может грозить от 0 до 6 месяцев тюремного заключения". Кроме того, отмечается в документе, "стороны договорились, что если суд установит штраф, то его размеры будут составлять от 500 до 9,5 тысячи долларов".

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.