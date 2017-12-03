Два жителя Финляндии выиграли рекордный джекпот национальной лотереи

ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек — РИА Новости. Два жителя Финляндии, чьи имена пока неизвестны, выиграли рекордный джекпот национальной лотереи, итоги которой были объявлены поздно вечером в субботу, сообщил организатор лотереи, государственная компания "Вейккаус".

"Рекордную сумму джекпота в Финляндии в размере 14,4 миллиона евро разделят между собой два человека. Выигрышными номерами стали 3, 4, 17, 28, 31, 37, 39", — говорится в сообщении.

Предыдущий рекордный выигрыш в национальной лотерее был поставлен этим летом, когда сумму 14,2 миллиона евро разделили между собой 50 победителей.

Азартные игры, лотереи, казино, игровые автоматы на территории Финляндии разрешены, но на 100% монополизированы государством. Данный бизнес ведёт в стране единственная, полностью государственная компания — Вейккаус. Вся прибыль от таких игр идет в государственный бюджет на социальные программы, здравоохранение и благотворительные нужды.