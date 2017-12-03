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Жизнь не Сахар. Иранка легла под нож, но не стала Анджелиной Джоли

08:0003.12.2017
(обновлено: 08:01 03.12.2017)
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© Фото : из личного архиваИранка Сахар ТабарИранка Сахар Табар
© Фото : из личного архива

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ануш Долуханян. Фотографии 17-летней иранки Сахар Табар за день облетели весь мир. Девушка "сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на актрису Анджелину Джоли", кричали газеты. Однако пользователи соцсетей под комментариями к фото Сахар на ее странице в "Инстаграме" вынесли свой вердикт: иранка похожа не на звезду Голливуда, а на персонажа из мультфильма "Труп невесты". Сколько раз девушка на самом деле ложилась под нож хирурга и действительно ли хотела стать копией Джоли, — об этом корреспондент РИА Новости поговорила с самой Сахар Табар из Тегерана.

— На фотографиях в вашем профиле вы выглядите, по мнению пользователей, как "труп невесты". У вас действительно такое лицо после операций?

Актриса Анжелина Джоли
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Иранка сделала 50 операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли

— Нет, конечно. Это Photoshop и макияж. Каждый раз, выставляя фотографию, я делаю свое лицо все забавнее и забавнее. Это такой способ самовыражения, своего рода искусство. Мои поклонники знают, что это не мое настоящее лицо.

— Все СМИ твердят, что вы хотели стать копией Анджелины Джоли. Это так?

— На самом деле, нет. Я даже и не думала быть похожей на Джоли. Так же как не хотела быть похожей на персонажа из мультфильма "Труп невесты". Сейчас я понимаю, что у меня с ними есть что-то общее, но я сама себе муза и походить на кого-то — не самоцель.

— Какие пластические операции вы делали?

— У меня прооперирован нос, накачаны губы, еще я сделала липосакцию. Не вижу в операциях ничего страшного: такого рода процедуры делают многие на планете. Здесь, в Тегеране, одна операция стоит 10 миллионов иранских риалов (около 17 тысяч рублей. — Прим. ред.).

— Говорят, вы усиленно худели, чтобы весить 49 килограммов?

— Я худела, это правда. Но я скинула не 40 и не 30 килограммов, а где-то пять-семь. Сейчас мой вес — 54 килограмма.

© Фото : из личного архиваВ обычной жизни Сахар Табар выглядит не так страшно. Девушка до сих пор не знает, откуда пошли слухи про ее мечту стать как Джоли и 50 операций.
© Фото : из личного архива
В обычной жизни Сахар Табар выглядит не так страшно. Девушка до сих пор не знает, откуда пошли слухи про ее мечту стать как Джоли и 50 операций.

— Как ко всем этим изменениям отнеслась ваша семья? Иран — мусульманская страна строгих нравов.

— Естественно, изначально они противились как могли. Для них пластические операции не есть норма. Но сейчас, когда все уже случилось, мои родители полностью меня поддерживают. И это самое важное.

— Как на вас реагируют люди на улице?

— Люди спокойно реагируют, когда я появляюсь в городе. Они узнают меня, окликают по имени. Потом подходят, общаются, обнимают, всячески поддерживают словами. Никакого негатива я не чувствую.

 

— Однако в интернете за последние несколько дней на вас вылилось много критики. Переживаете?

— Для меня главное в жизни — одобрение моей семьи и Господа. Это одобрение есть, мне достаточно. Мнение других людей меня совершенно не волнует. Негатив я пропускаю мимо ушей.

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