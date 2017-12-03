МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ануш Долуханян. Фотографии 17-летней иранки Сахар Табар за день облетели весь мир. Девушка "сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на актрису Анджелину Джоли", кричали газеты. Однако пользователи соцсетей под комментариями к фото Сахар на ее странице в "Инстаграме" вынесли свой вердикт: иранка похожа не на звезду Голливуда, а на персонажа из мультфильма "Труп невесты". Сколько раз девушка на самом деле ложилась под нож хирурга и действительно ли хотела стать копией Джоли, — об этом корреспондент РИА Новости поговорила с самой Сахар Табар из Тегерана.
— На фотографиях в вашем профиле вы выглядите, по мнению пользователей, как "труп невесты". У вас действительно такое лицо после операций?
— Нет, конечно. Это Photoshop и макияж. Каждый раз, выставляя фотографию, я делаю свое лицо все забавнее и забавнее. Это такой способ самовыражения, своего рода искусство. Мои поклонники знают, что это не мое настоящее лицо.
— Все СМИ твердят, что вы хотели стать копией Анджелины Джоли. Это так?
— На самом деле, нет. Я даже и не думала быть похожей на Джоли. Так же как не хотела быть похожей на персонажа из мультфильма "Труп невесты". Сейчас я понимаю, что у меня с ними есть что-то общее, но я сама себе муза и походить на кого-то — не самоцель.
— Какие пластические операции вы делали?
— У меня прооперирован нос, накачаны губы, еще я сделала липосакцию. Не вижу в операциях ничего страшного: такого рода процедуры делают многие на планете. Здесь, в Тегеране, одна операция стоит 10 миллионов иранских риалов (около 17 тысяч рублей. — Прим. ред.).
— Говорят, вы усиленно худели, чтобы весить 49 килограммов?
— Я худела, это правда. Но я скинула не 40 и не 30 килограммов, а где-то пять-семь. Сейчас мой вес — 54 килограмма.
— Как ко всем этим изменениям отнеслась ваша семья? Иран — мусульманская страна строгих нравов.
— Естественно, изначально они противились как могли. Для них пластические операции не есть норма. Но сейчас, когда все уже случилось, мои родители полностью меня поддерживают. И это самое важное.
— Как на вас реагируют люди на улице?
— Люди спокойно реагируют, когда я появляюсь в городе. Они узнают меня, окликают по имени. Потом подходят, общаются, обнимают, всячески поддерживают словами. Никакого негатива я не чувствую.
— Однако в интернете за последние несколько дней на вас вылилось много критики. Переживаете?
— Для меня главное в жизни — одобрение моей семьи и Господа. Это одобрение есть, мне достаточно. Мнение других людей меня совершенно не волнует. Негатив я пропускаю мимо ушей.